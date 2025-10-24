Mariella, convinta che per tornare col marito deve riacquisire fiducia in lui, e anche in se stessa, fa l’unica cosa che non andrebbe mai fatta, ma che spesso le donne tradite fanno: prendersela con l’amante. Così va da Claudia, e le dice di stare lontano da Guido. Ma non è Claudia il problema. E non potrà essere lei a risolverlo. Proprio partendo dalla consapevolezza che prima di ritrovare sintonia col marito, deve acquisire autostima, è dentro sé stessa che deve trovarla. E nel rapporto con gli altri, e con Guido. Tutte cose che non dipendono assolutamente dalla presenza o meno di Claudia. Che poteva chiamarsi Enrica, o Paola, non sarebbe cambiato nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo sbaglio di chi soffre. Un posto al sole e le "colpe degli altri"