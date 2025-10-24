Lo sbaglio di chi soffre Un posto al sole e le colpe degli altri
Mariella, convinta che per tornare col marito deve riacquisire fiducia in lui, e anche in se stessa, fa l’unica cosa che non andrebbe mai fatta, ma che spesso le donne tradite fanno: prendersela con l’amante. Così va da Claudia, e le dice di stare lontano da Guido. Ma non è Claudia il problema. E non potrà essere lei a risolverlo. Proprio partendo dalla consapevolezza che prima di ritrovare sintonia col marito, deve acquisire autostima, è dentro sé stessa che deve trovarla. E nel rapporto con gli altri, e con Guido. Tutte cose che non dipendono assolutamente dalla presenza o meno di Claudia. Che poteva chiamarsi Enrica, o Paola, non sarebbe cambiato nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Enrico Varriale non usa mezzi termini: “4 pareggi per 0-0 in 8 gare, solo 9 gol segnati e partite a ritmi soporiferi. Il livello della Serie A è imbarazzante.” Un campionato che soffre di lentezza, errori arbitrali e VAR confusionari. Il calcio italiano ha davvero pers - facebook.com Vai su Facebook
Partita difficile, ma #Juventus che soffre dei soliti problemi ravvisati in questo inizio stagione. Il rigore sbagliato da #Pulisic e la grande parata di #Maignan riassumono una partita equilibrata, ma qualitativamente non bellissima. I tifosi nota positiva della serata - X Vai su X
Lo sbaglio di chi soffre. Un posto al sole e le "colpe degli altri" - Ma il vero nodo è nella coppia: l’autostima ferita, le insicurezze, la paura del tradimento che nessun rivale potrà canc ... Riporta ilfoglio.it
Un posto al sole, anticipazioni 13-17 ottobre: Damiano soffre, Gennaro sempre più spietato - Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre rivelano che Damiano non potrà nascondere la sua sofferenza per come si sono evolute le cose con Viola, dopo che i due hanno scelto di ... Secondo it.blastingnews.com
Un Posto al Sole, le anticipazioni del 23 settembre: Vinicio stupisce - Seconda puntata della settimana per Un Posto al Sole, in onda come sempre su Rai Tre a partire dalle 20. Scrive ilmattino.it