L’Nba passa alla Tv in chiaro e gli ascolti la premiano nonostante gli scandali

L’inizio della stagione Nba 2025–26 è stato segnato da scandali extracampo, ma anche da un successo televisivo. La notte inaugurale su Nbc e Peacock ha attirato 5,6 milioni di spettatori, il miglior dato dal 2010 e un aumento del 90% rispetto all’anno scorso. Il cambio di emittente, il nuovo metodo Nielsen e due partite molto seguite – in particolare Thunder-Rockets con l’MVP Gilgeous-Alexander – hanno trainato gli ascolti. Anche Lakers-Warriors, senza LeBron ma con Curry e Don?i?, ha superato i 5 milioni di spettatori. Il risultato conferma il forte ritorno di NBC e ridimensiona, almeno per ora, le preoccupazioni sul calo degli ascolti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

