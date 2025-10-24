L' IWC Big Pilot' s Watch prezioso quanto una vittoria in F1 è ora all' asta
IWC mette all'asta un esemplare davvero unico, con il DNA della Formula 1. In occasione della Laureus Charity Night di quest’anno a Zurigo, IWC Schaffhausen mette all’asta un orologio davvero straordinario: il Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition, indossato nientemeno che dal team di Torger Christian Toto Wolff. L’austriaco ha testato personalmente l’orologio durante il Gran Premio di Singapore, all’inizio di ottobre 2025, in condizioni tali da mettere in crisi qualsiasi altro segnatempo. Al suo interno, il sistema Sprin-g Protect, sviluppato dalla divisione di ricerca XPL di IWC, protegge il movimento da sollecitazioni estreme grazie a una molla realizzata in Bulk Metallic Glass. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
GUN collection, the Pilot’s Watch Automatic 41 TOP GUN Mojave Desert offers excellent wearability thanks to a 41mm case in sand-colored ceramic. IW328106 @iwc #IWCwatches | #IWCpilot | #IWCTopGun | #IWCmojave Precision and reliability in any enviro - facebook.com Vai su Facebook
L'IWC Big Pilot's Watch, prezioso quanto una vittoria in F1, è ora all'asta - Indossato da Torger Christian "Toto" Wolff, e testato in condizioni estreme, IWC Schaffhausen mette all'asta un esclusivo Big Pilot's Watch Shock Absorber XPL a favore della Fondazione Laureus Svizzer ... Come scrive gqitalia.it
Toto Wolff’s IWC is being auctioned for charity at Bonhams - IWC has donated the Big Pilot’s Watch worn by the Mercedes F1 boss at the Singapore Grand Prix to Bonhams in support of Laureus Sport for Good. Scrive usa.watchpro.com
IWC Schaffhausen watch worn by Toto Wolff set for charity auction with six-figure estimate - tested by Mercedes team principal Toto Wolff, will be auctioned online by Bonhams ... Lo riporta msn.com