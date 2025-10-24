Livorno Piano Competition Ariana Takazova conquista l' edizione 2025 | tutti i premiati
Nella splendida cornice della Goldonetta si è tenuta dal 15 al 19 ottobre l'edizione 2025 di Livorno Piano Competition. Una kermesse che ogni anno porta nel cuore della città un turbine di energia, passione e virtuosismo, con 60 pianisti provenienti da tutto il mondo. A conquistare il primo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
