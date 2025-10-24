Liverani Ania | Settore assicurativo vuole aiutare Ue a raccogliere risparmi e fare investimenti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Il Mercato Unico del Risparmio e degli Investimenti è un tema fondamentale per irrobustire la struttura socio-economica dell'Europa. Il nostro ruolo è fondamentale, perché noi siamo raccoglitori di risparmio paziente e a lungo termine, con livelli di rischio contenuti, ritorni adeguati e durate molto lunghe nel tempo. Siamo il profilo ideale per finanziare investimenti infrastrutturali, di cui l'Europa ha un bisogno estremo in questo periodo di grande difficoltà internazionale. Crediamo di essere centrali e rivendichiamo questo ruolo. Il convegno di oggi dimostra che vogliamo giocare un ruolo molto importante per aiutare il nostro continente a raccogliere risparmio e canalizzarlo verso investimenti infrastrutturali che fanno molto bene all'Europa" così il presidente di Ania Liverani, a margine dell'evento di Ania "The saving and investements union". 🔗 Leggi su Open.online
