Livello di severità idrica elevato | acqua potabile fino a gennaio pressione ridotta ovunque

Da alcuni giorni, segnatamente dal 20 ottobre, i cittadini di Foggia e provincia sono alle prese con una riduzione della pressione dell'acqua finalizzata a ridurre il più possibile i consumi. L’acqua a disposizione del potabile è sempre meno. Con ciò Acquedotto Pugliese è corsa ai ripari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Crisi idrica, livello allerta elevato per la Basilicata - L'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale ha alzato ieri il livello di allerta da "medio" a "elevato" per il protrarsi della siccità da luglio. Scrive rainews.it

Nella morsa del caldo, la Puglia bolle come l’Algeria. L'allarme dell'autorità di bacino: «Livello alto di severità idrica» - La Puglia e l'intero Mezzogiorno stretti in una morsa asfissiante di caldo torrido che va a braccetto con la siccità e la crisi idrica: una combinazione esplosiva che sta mettendo a dura prova ... Come scrive quotidianodipuglia.it