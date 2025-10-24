Live X Factor 23 ottobre | l’eliminato della prima puntata
Milano, 23 ottobre 2025 – Dodici esibizioni di grande spessore, due manche e la prima, dolorosa, eliminazione nella prima puntata dei Live di X Factor 2025 di giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su Now. Una puntata nella quale si è esibita anche la prima ospite di questa edizione, ovvero Annalisa. La prima manche. La seconda manche. L’eliminato. La prima manche.. A rompere il ghiaccio della gara è eroCaddeo della squadra di Achille Lauro con ‘E penso a te’ di Lucio Battisti. E riceve solo commenti positivi da parte dei quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
