Live X Factor 23 ottobre | l’eliminato della prima puntata

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025 – Dodici esibizioni di grande spessore, due manche e la prima, dolorosa, eliminazione nella prima puntata dei Live di X Factor 2025 di giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su Now. Una puntata nella quale si è esibita anche la prima ospite di questa edizione, ovvero Annalisa.  La prima manche. La seconda manche. L’eliminato. La prima manche.. A rompere il ghiaccio della gara è eroCaddeo della squadra di Achille Lauro con ‘E penso a te’ di Lucio Battisti. E riceve solo commenti positivi da parte dei quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

live x factor 23 ottobre l8217eliminato della prima puntata

© Quotidiano.net - Live X Factor 23 ottobre: l’eliminato della prima puntata

Argomenti simili trattati di recente

live x factor 23Live X Factor 23 ottobre: l’eliminato della prima puntata - Brillano PierC ed eroCaddeo nella serata d’esordio del talent show in onda ogni giovedì in Prima serata su Sky ... Segnala msn.com

live x factor 23X Factor 2025: partono le Live con le esibizioni, le eliminazioni e la corsa per la Finale. Ospite Annalisa: ecco chi sono i dodici cantanti sul palco - Giorgia conduce il primo Live Show di X Factor 2025 con Annalisa ospite e i 12 concorrenti pronti a sfidarsi verso la finale ... Da ilfattoquotidiano.it

live x factor 23Anticipazioni Live show di “X Factor 2025” del 23 ottobre: ospite, concorrenti e dove vedere - Questa sera prendono il via i Live Show di “X Factor 2025”: scopriamo le anticipazioni con l’ospite speciale che darà il via al ... alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live X Factor 23