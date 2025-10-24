LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida per testare la reale dimensione europea

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Panathinaikos, partita valida per il sesto turno della regular season di Eurolega 20252026. Dopo i due splendidi successi con Monaco (74-68) e Villeurbanne (83-90) di settimana scorsa, le V-nere ospitano oggi i fortissimi ellenici. L’obiettivo è quello del filotto, un tris consecutivo di vittorie che lancerebbe i bolognesi verso i piani alti della graduatoria (3-2). La Segafredo Arena è pronta ad ospitare l’evento. Il palazzetto casalingo vede imbattuta la compagine di Duško Ivanovi? in questo inizio di Eurolega, due vittorie su altrettante partite disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

live virtus bologna panathinaikos eurolega basket 2026 in diretta sfida per testare la reale dimensione europea

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida per testare la reale dimensione europea

Approfondisci con queste news

live virtus bologna panathinaikosBasket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva - La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il ... Riporta oasport.it

live virtus bologna panathinaikosVirtus Bologna-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Tv e in Streaming - Panathinaikos: info partita, i probabili quintetti, dove seguire l'Eurolega in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365 ... Si legge su msn.com

live virtus bologna panathinaikosVirtus Bologna, PalaDozza sold out contro il Panathinaikos - La Virtus Bologna ha annunciato che il PalaDozza è ufficialmente sold out per la sfida di venerdì contro il Panathinaikos. Lo riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Live Virtus Bologna Panathinaikos