LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida per testare la reale dimensione europea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Panathinaikos, partita valida per il sesto turno della regular season di Eurolega 20252026. Dopo i due splendidi successi con Monaco (74-68) e Villeurbanne (83-90) di settimana scorsa, le V-nere ospitano oggi i fortissimi ellenici. L’obiettivo è quello del filotto, un tris consecutivo di vittorie che lancerebbe i bolognesi verso i piani alti della graduatoria (3-2). La Segafredo Arena è pronta ad ospitare l’evento. Il palazzetto casalingo vede imbattuta la compagine di Duško Ivanovi? in questo inizio di Eurolega, due vittorie su altrettante partite disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

