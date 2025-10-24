LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 92-75 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | impresa delle V-nere sconfitta nettamente la corazzata greca
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 Finisce qui!!! Impresa della Virtus Bologna, battuto il Panathinaikos per 92-75!!! 92-75 Nunn vuole accumulare punti e ne mette altri due dalla lunetta. 92-73 Niang schiaccia nuovamente per il +19. 90-73 Edwards fa 22 e arrotonda il suo score. 88-73 Sloukas prima e Nunn poi alleggeriscono il margine. 88-69 Il sigillo di Edwards! Tripla che esalta il Paladozza. 85-69 Pajola si prende due liberi, ne finalizza uno. Panathinaikos che alza bandiera bianca, vittoria superlativa della Virtus! Fallo Osman su Hackett. Il quinto del turco, che termina qui la sua dignitosa partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
