LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 48-35 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | devastante prova delle V-nere nel primo tempo!

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Solidità difensiva e prolificità a canestro. Queste le due componenti decisive, se hai poi giocatori del calibro di Pajola e Edwards tutto viene più semplice. Sei rimbalzi per il giocatore azzurro, dieci i punti per l’americano. 20.47 Straordinario primo tempo della Virtus Bologna, 48-35 ai danni della corazzata Panathinaikos! Edwards subisce fallo a 2 secondi dalla fine. Jallow tira forzatamente e non va a segno. Ultimo possesso Virtus, 9.5 alla fine del secondo quarto. 48-35 Sloukas per il -13, parziale spaventoso delle V-nere. 48-33 Jallow con spazio. 🔗 Leggi su Oasport.it

