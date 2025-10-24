LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia la sfida del Paladozza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO QUARTO 20.00 Ci siamo amici di OA Sport, tutto pronto per il via della partita! 19.58 Gli starting five di Virtus Bologna e Panathinaikos: Virtus Bologna – Pajola, Smailagic, Edwards, Alston Jr, Akele Panathinaikos – Osman, Grant, Nunn, Sloukas, Yurtseven 19.56 In corso le presentazioni dei due organici, ci avviciniamo all’inizio del match. 19.54 Panathinaikos alle prese con vari problemi di natura infermieristica: a Lessort e Samurodov si sono aggiunti recentemente Holmes e Kalaitsakis. Nonostante ciò, i greci partono con il pronostico a loro favore. 🔗 Leggi su Oasport.it
