CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO QUARTO 20.00 Ci siamo amici di OA Sport, tutto pronto per il via della partita! 19.58 Gli starting five di Virtus Bologna e Panathinaikos: Virtus Bologna – Pajola, Smailagic, Edwards, Alston Jr, Akele Panathinaikos – Osman, Grant, Nunn, Sloukas, Yurtseven 19.56 In corso le presentazioni dei due organici, ci avviciniamo all’inizio del match. 19.54 Panathinaikos alle prese con vari problemi di natura infermieristica: a Lessort e Samurodov si sono aggiunti recentemente Holmes e Kalaitsakis. Nonostante ciò, i greci partono con il pronostico a loro favore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la sfida del Paladozza