LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Al Halwani e Molin si fermano agli ottavi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:37 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. 9:36 Giada Al Halwani e Mattia Molin hanno fatto il massimo raggiungendo gli ottavi. Qualche rammarico in più per l’azzurra, che è stata ad un passo dai quarti prima della reazione della greca Tzeli. 9:34 Nulla da fare purtroppo per Mattia Molin. L’azzurro si arrende all’uzbeko Marat Mavlonov per 2-0 (5-2, 7-5) ed esce di scena agli ottavi mei +87 kg. 9:33 Reazione immediata dell’uzbeko e 5 pari. 9:32 Mattia mette a segno due calci e un pugno. 🔗 Leggi su Oasport.it
