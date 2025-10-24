LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Al Halwani e Molin per stupire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. A Wuxi (Cina) parte la manifestazione iridata che terminerà il 30 ottobre. Ogni contingente potrà schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. Si comincia con i +87 kg maschili ed i -57 kg femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I giovani atleti del taekwondo sammarinese si preparano per i Mondiali 2025 in Cina - facebook.com Vai su Facebook
Tre talenti mesagnesi ai Mondiali di Taekwondo in Cina - - X Vai su X
LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Al Halwani e Molin per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. Si legge su oasport.it
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Cominciano oggi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Riporta oasport.it
Taekwondo: Cito confermato in Esecutivo federazione mondiale - Angelo Cito, presidente della federazione italiana taekwondo, è stato rieletto nell'esecutivo della World Taekwondo (WT), ottenendo 87 voti, tra i risultati più alti per l'ingresso nel massimo organo ... Lo riporta ansa.it