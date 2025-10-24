CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. A Wuxi (Cina) parte la manifestazione iridata che terminerà il 30 ottobre. Ogni contingente potrà schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. Si comincia con i +87 kg maschili ed i -57 kg femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Al Halwani e Molin per stupire