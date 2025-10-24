LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Al Halwani e Molin approdano agli ottavi Appuntamento alle 9.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:52 Agli ottavi Giada Al Halwani se la vedrà con la greca Fani Tzeli, mentre Mattia Molin sfiderà l’uzbeko Marat Mavlonov, testa di serie numero 3 del tabellone. Appuntamento alle 9.00, a più tardi! 6:50 Ottavi anche per Mattia Molin, che all’esordio ha sconfitto il russo Plonis in tre combattute riprese. 6:48 In campo femminile Giada Al Halwani è agli ottavi! L’azzurra ha dapprima piegato in due riprese (4-2, 3-2) la dominicana Bonilla Cruz, per poi superare 2-0 l’indonesiana Lamanda (4-2, 4-3). 6:46 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

