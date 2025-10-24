LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | si parte con il kazako al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Bublik. Servizio e dritto. AD-40 Prima esterna vincente del numero 16 del mondo. 40-40 ACE Bublik. 40-AD Palla break Sinner. Scappa via il dritto inside in del kazako. 40-40 Dritto lungolinea e colpo in avanzamento ben giocato da Bublik. Parità. 30-40 Palla break Sinner. Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio del numero 16 ATP. 30-30 Servizio, dritto e volèe del kazako. 15-30 Doppio fallo Bublik. 15-15 Appena lungo il dritto dal centro del kazako. 15-0 Si parte con la prima vincente di Bublik. PRIMO SET 17:35 In corso il riscaldamento prepartita. 🔗 Leggi su Oasport.it

