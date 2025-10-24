LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro vuole la semifinale

Oasport.it | 24 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:28 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due giocatori. 17:23 Il vincente dell’incontro troverà in semifinale l’australiano Alex De Minaur, che in apertura di programma ha superato in due parziali Matteo Berrettini. 17:18 Quello che andremo a commentare sarà l’ottavo confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 5-2. 17:13 Rieccoci amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti ci separano dall’ingresso in campo di Jannik Sinner ed Alexander Bublik. 15:36 Arriva a sorpresa la notizia del forfait dell’olandese Griekspoor. Come da programma Sinner-Bublik si giocherà alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

