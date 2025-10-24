LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Griekspoor-Zverev

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Bublik. Appena concluso il primo incontro sul Campo Centrale con l’australiano Alex De Minaur che ha superato in due set un Matteo Berrettini che sta ritrovando lo smalto in vista della Coppa Davis. Tra una ventina di minuti spazio a Griekspoor-Zverev, poi sarà la volta del numero uno d’Italia. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik. Ottavo confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner bublik atp vienna 2025 in diretta l8217azzurro in campo dopo griekspoor zverev

© Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Griekspoor-Zverev

Leggi anche questi approfondimenti

live sinner bublik atpLIVE Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Griekspoor-Zverev - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner- Riporta oasport.it

live sinner bublik atpLIVE Sinner-Bublik, quarti di finale a Vienna. La sfida non prima delle 17.30 - Quarantesimo quarto di finale Atp in carriera per l'azzurro e quarta sfida stagionale contro il kazako (2- gazzetta.it scrive

live sinner bublik atpDove vedere in tv Sinner-Bublik oggi, ATP Vienna 2025: orario, canale, streaming - Jannik Sinner, numero 1 del seeding, affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, venerdì 24 ottobre nei quarti di finale degli Erste ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Bublik Atp