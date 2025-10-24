LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo alle 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:13 Rieccoci amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti ci separano dall’ingresso in campo di Jannik Sinner ed Alexander Bublik. 15:36 Arriva a sorpresa la notizia del forfait dell’olandese Griekspoor. Come da programma Sinner-Bublik si giocherà alle 17.30! 15:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Bublik. Appena concluso il primo incontro sul Campo Centrale con l’australiano Alex De Minaur che ha superato in due set un Matteo Berrettini che sta ritrovando lo smalto in vista della Coppa Davis. Tra una ventina di minuti spazio a Griekspoor-Zverev, poi sarà la volta del numero uno d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

