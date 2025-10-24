LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il kazako può sempre creare grattacapi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik. Ottavo confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 5-2. L’ultimo incrocio risale agli ottavi di finale degli scorsi US Open in cui l’altoatesino lasciò appena 3 game al suo prossimo avversario. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra Matteo Berrettini e l’australiano Alex De Minaur. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento austriaco dopo aver dominato in lungo e in largo la ricchissima esibizione del Six King Slam tenutasi a Riad pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il kazako può sempre creare grattacapi

