LIVE Sinner-Bublik ATP Vienna 2025 in DIRETTA | ennesimo incrocio contro l’imprevedibile kazako
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik. Ottavo confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 5-2. L’ultimo incrocio risale agli ottavi di finale degli scorsi US Open in cui l’altoatesino lasciò appena 3 game al suo prossimo avversario. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra Matteo Berrettini e l’australiano Alex De Minaur. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento austriaco dopo aver dominato in lungo e in largo la ricchissima esibizione del Six King Slam tenutasi a Riad pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sinner sfiderà Bublik ai quarti dell’Atp di Vienna: la guida al match - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Cobolli LIVE 1-1, diretta degli ottavi all’ATP 500 Vienna: in palio i quarti con Bublik - Jannik Sinner affronta Flavio Cobolli nell’incontro degli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna. Da fanpage.it
Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Jannik Sinner, numero 1 del seeding, affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, venerdì 24 ottobre nei quarti di finale degli Erste ... Come scrive oasport.it
Sinner-Cobolli 2-0, Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it