LIVE Sinner-Bublik 6-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In qualche modo Jannik riesce a parare il passante al corpo piazzato dal suo avversario. 40-15 Attacco in controtempo ben giocato dal numero 16 ATP. 30-15 E’ lunga la risposta di dritto dell’azzurro. 15-15 Fuori misura il rovescio incrociato di Bublik. 15-0 Servizio, drop e volèe a segno per il kazako. 1-1 Game Sinner. Primo ACE del secondo set dell’italiano. 40-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Bublik. 30-0 Decolla la risposta di rovescio del kazako. 15-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 1-0 Game Bublik. Scappa via la risposta di rovescio di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner-Bublik all'Atp Vienna in diretta 6-4, 0-0: Jannik vince il primo set - In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini ... corriere.it scrive