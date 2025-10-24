LIVE Sinner-Bublik 6-4 5-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Bublik. Di poco largo il dritto inside in di Sinner, che dopo il cambio di campo servirà per il match. 40-15 Ottimo recupero di Sinner sull’attacco dell’avversario. 40-0 Jannik sotterra questo passante di dritto. 30-0 ACE Bublik, il nono. 15-0 Prima vincente del kazako. 5-3 Game Sinner. Servizio e dritto. Bublik serve per rimanere nel match. 40-15 Prima al centro vincente dell’azzurro. 30-15 Bublik stringe troppo la volèe incrociata, che termina in corridoio. 15-15 Uno dei rari errori con il dritto da parte di Sinner. 15-0 Se ne va la risposta di rovescio del numero 16 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
