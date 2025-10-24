LIVE Sinner-Bublik 4-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Bublik. Ed ACE tradizionale. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per il set. 40-0 ACE servendo da sotto di Bublik. 30-0 Buon serve and volley del kazako. 15-0 Decolla la risposta di dritto dell’azzurro. 5-3 Game Sinner. Bublik sparacchia via il dritto e va a servire per rimanere nel set. 40-0 Prima vincente. 30-0 Arriva il primo ACE di Jannik. 15-0 Dritto lungolinea vincente dell’italiano. 4-3 BREAK SINNER! Non passa, non passa la smorzata di dritto di Bublik. C’è il break! 30-40 Palla break Sinner. Jannik disegna il campo con i lungolinea e chiude con la volèe di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
