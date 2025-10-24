LIVE Sinner-Bublik 2-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il kazako cancella 5 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente dell’azzurro. 30-0 Non passa il dritto del kazako. 15-0 In qualche modo Jannik si salva nei pressi della rete e chiude con lo smash. 3-2 Game Bublik. Quarto ACE. 40-30 Scappa via il dritto lungolinea di Bublik. 40-15 Terzo ACE del numero 16 ATP. 30-15 Ottima risposta di dritto dell’italiano. 30-0 ACE Bublik, il secondo. 15-0 Prima esterna vincente del kazako. 2-2 Game Sinner. Servizio vincente dell’altoatesino. 40-15 Fuori misura la risposta di rovescio di Bublik. 30-15 Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 30-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
