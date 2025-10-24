LIVE Musetti-Moutet ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prosegue la sfida a distanza con Aliassime verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Corentin Moutet per un posto in semifinale. Il 24enne carrarino arriva alla sua seconda sfida consecutiva in quarti a Vienna. Nel 2024 ci fu la vittoria su Alexander Zverev, che potrebbe essere l’avversario dell’ipotetica semifinale di questa edizione. Istrionico francese che non va sottovalutato, la vittoria su Medvedev, pochi giorni dopo la finale persa ad Astana, dice tanto di come il parigino sia divenuto ormai una solida certezza del Circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

