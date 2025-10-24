CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Auger Aliassime si è ritirato e quindi avrà solo la chance di vincere a Bercy per provare a dare noia a Musetti nella classifica Race. L’azzurro tuttavia bracca da vicino anche Alex De Minaur e, visto il tabellone di Bercy, potrebbe ancora scalare una posizione e issarsi in settima. 19:55 Ancora 20’ di attesa e poi toccherà al Mago Lorenzo Musetti conquistare la semifinale di Vienna contro Moutet! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Corentin Moutet per un posto in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve