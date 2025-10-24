LIVE Musetti-Moutet ATP Vienna 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a breve

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Auger Aliassime si è ritirato e quindi avrà solo la chance di vincere a Bercy per provare a dare noia a Musetti nella classifica Race. L’azzurro tuttavia bracca da vicino anche Alex De Minaur e, visto il tabellone di Bercy, potrebbe ancora scalare una posizione e issarsi in settima. 19:55 Ancora 20’ di attesa e poi toccherà al Mago Lorenzo Musetti conquistare la semifinale di Vienna contro Moutet! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Corentin Moutet per un posto in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti moutet atp vienna 2025 in diretta giocatori in campo a breve

© Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve

News recenti che potrebbero piacerti

live musetti moutet atpMusetti-Moutet, diretta Atp Vienna: segui il match dei quarti di finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro numero 8 del mondo sfida il francese per volare in semifinale in Austria e conquistare punti pesanti nella corsa alle Finals: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole allungare nella Race su Auger-Aliassime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP ... oasport.it scrive

MoutetMusetti: orario, data e dove vedere i quarti dell’ATP di Vienna! - Moutet – Musetti, dove vedere i quarti dell’ATP di Vienna, ecco l’orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Riporta generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Moutet Atp