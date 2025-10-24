LIVE Musetti-Moutet 6-3 6-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro in qualche modo ha chiuso in due set! Vittoria pesantissima
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di Lorenzo MUSETTI, che domani dalle 16:30 sfiderà Alexander Zverev per la finale e altri punti pesantissimi! Un saluto sportivo! Domani si parte alle 15 con SINNER-De Minaur! 22:11 Musetti ottiene meno punti del rivale con la prima, 78% a 70% per il francese, che con la seconda paga però dazio pesante (43% contro 64%). Appena 12 i punti in più per l’azzurro, a dimostrazione della sofferenza di questo quarto di finale. 22:10 Sarà di nuovo MUSETTI-Zverev, l’anno scorso si giocarono la semi, quest’anno sarà la sfida per la finale! Di là arrivano Sinner e De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
