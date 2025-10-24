LIVE Musetti-Moutet 6-3 5-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro emerge dalla sofferenza e brekka lui!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 AAAAACCCCCEEEEEEE! Un rarissimo primo quindici al servizio portato a casa nel 2° set! 5-4 Si offre Moutet spostandosi dal lato del dritto! Esplode l’anomalo con il dritto Musetti! BREEEAK!! 15-40 Sulla riga la risposta, ottimo il dritto! Il tennis è strano! Mai aveva toccato palla nel 2° set Lorenzo: ha due mini-match point! 15-30 Nooo perde ancora il dritto Moutet, incredibile! Quindici di vantaggio Musetti! 15-15 Regalo con il dritto. Raro quindici lasciato sul piatto nel 2° set in battuta. 15-0 Perfetto ancora con il dritto Moutet. Ingiocabile sul suo servizio, pazzesco! Come sta giocando! 4-4 E allora, ha fatto l’abbonamento ai salvataggi dal 15-30 nel secondo set Musetti! 40-30 Non risposta sulla seconda gravissima di Moutet! 30-30 Molto attento Musetti con il dritto, chiude di volo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Atp 500 Vienna, Sinner-Bublik: 6-4 , 6-4, l'azzurro vola in semifinale . La diretta. Stasera Musetti contro Moutet Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berrettini - facebook.com Vai su Facebook
SU IL LIVELLO Quanto sono forti i tennisti azzurri? Basta guardare i quarti di finale all’ATP 500 di Vienna… Ne abbiamo ben tre in campo! Berrettini dà il via alle danze alle 13.30 contro de Minaur… Poi ci sono Sinner-Bublik e Musetti-Moutet! - X Vai su X
LIVE Musetti-Moutet 5-2: il francese alza il livello, ma Lorenzo tiene il servizio - Nell'altra semifinale Sinner affronterà De Minaur che ha eliminato Berrettini ... Da gazzetta.it
Musetti-Moutet, diretta Atp Vienna: segui il match dei quarti di finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro numero 8 del mondo sfida il francese per volare in semifinale in Austria e conquistare punti pesanti nella corsa alle Finals: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive msn.com
LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole allungare nella Race su Auger-Aliassime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP ... Riporta oasport.it