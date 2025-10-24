LIVE Musetti-Moutet 1-1 | subito una palla break per Lorenzo ma il francese tiene il servizio

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tocca a Lorenzo disputare l'ultimo dei quarti di finale del torneo di Vienna. Nell'altra semifinale Sinner affronterà De Minaur che ha eliminato Berrettini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live musetti moutet 1 1 subito una palla break per lorenzo ma il francese tiene il servizio

© Gazzetta.it - LIVE Musetti-Moutet 1-1: subito una palla break per Lorenzo, ma il francese tiene il servizio

Approfondisci con queste news

live musetti moutet 1LIVE Quarti Vienna, tra poco Musetti-Moutet - Nell'altra semifinale Sinner affronterà De Minaur che ha eliminato Berrettini ... Da gazzetta.it

live musetti moutet 1Musetti-Moutet, diretta Atp Vienna: segui il match dei quarti di finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro numero 8 del mondo sfida il francese per volare in semifinale in Austria e conquistare punti pesanti nella corsa alle Finals: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole allungare nella Race su Auger-Aliassime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Moutet 1