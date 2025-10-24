LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche!
09.40 Bezzecchi si porta in vetta in 1:58.915 a precedere di 0.060 e di 0.164 Fermin Aldeguer. Bagnaia è quinto a 0.579. 09.38 Nel frattempo caduta per Pedro Acosta: va in terra in curva-9 lo spagnolo, che comunque torna in sella alla KTM. 09.38 Si lanciano i piloti per i primi giri cronometrati a Sepang. 09.37 Bagnaia porterà avanti delle prove comparative per trovare il miglior set-up possibile. 09.36 Tutti in pista per cercare soluzioni in termini di set-up sulla pista di Sepang. 09.35 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 09.32 Vedremo cosa succederà tra pochi minuti, in relazione quindi a una pista con un asfalto assai abrasivo.
