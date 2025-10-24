LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Quartararo svetta nelle pre-qualifice Bezzecchi e Bagnaia in top-10
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Ci si lancia per l’ultimo time-attack. 10.28 I piloti comunque tornano in pista, sembra che non stia piovendo più. 10.25 Quartararo, Zarco, Aldeguer, Mir, Bezzecchi, Acosta, Pol Espagaro, Fernandez, Morbidelli e Bagnaia potrebbero essere i qualificati. 10.23 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fabio Quartararo 20 1:58.113 — Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 2 Johann Zarco 5 1:58.129 +0.016 Castrol Honda LCR Honda 3 Fermín Aldeguer 54 1:58.279 +0.166 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 4 Joan Mir 36 1:58.300 +0.187 Honda HRC Castrol Honda 5 Marco Bezzecchi 72 1:58. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Ancora assente il convalescente e già campione del mondo Marc Marquez, la MotoGP si prepara al GP della Malesia che si preannuncia molto combattuto, con diversi pretendenti alla vittoria. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW) - X Vai su X
LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Quartararo svetta nelle pre-qualifice, Bezzecchi e Bagnaia in top-10 - 28 I piloti comunque tornano in pista, sembra che non stia piovendo più. Si legge su oasport.it
GP Malesia 2025, Prove: il via alle 09:00 – DIRETTA - La diretta scritta delle Prove del GP della Malesia 2025 che stabilisce i 10 piloti direttamente qualificati alla Q2 ... Come scrive formulapassion.it
Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv GP Malesia 2025 Sepang (oggi 24 ottobre) - Diretta MotoGp prove libere GP Malesia 2025 Sepang live streaming video tv oggi venerdì 24 ottobre: orari, tempi, classifiche e cronaca. Secondo ilsussidiario.net