10.21 Attenzione piove! La situazione di classifica potrebbe non cambiare. 10.20 Bezzecchi fa il suo time-attakc, ma non va oltre il quinto tempo a 0.397 con l'Aprilia. Bagnaia è decimo a 0.502. 10.18 Finora non brillantissimo Alex Marquez con la Ducati Gresini solo 10° a 0.688. 10.16 Arriva Quartararo con la Yamaha che conclude il suo giro in modo eccellente: miglior prestazione in 1:58.113. 10.14 Ed ecco il crono di Johann Zarco che gli vale la leadership in 1:58.129 a precedere di 0.150 Aldeguer e di 0.279 Mir. Bagnaia è quarto e Bezzecchi nono. 10.13 Pecco ha fatto rientro ai box e ora sta parlottando coi tecnici per la messa a punto della moto.

LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Quartararo dà il via al time-attack nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi attendono