LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | programma in ritardo slitta l’inizio delle pre-qualifiche

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.25 Slitta alle ore 9.35 l’inizio delle pre-qualifiche, in seguito ad un ritardo nel programma accumulato per aver posticipato le pre-qualifiche della Moto3 causa olio in pista. 7.41 Appuntamento alle 9.00 per le pre-qualifiche. 7.40 Risultati e classifica FP1: 1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.199 6 12 328.2 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.455 5 11 0.256 0.256 332.3 3 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.548 6 12 0.349 0.093 334.3 4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.581 3 11 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

