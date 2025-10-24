LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Aldeguer comincia bene nelle pre-qualifiche Bagnaia meglio di Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Non c’è grandissima attività in pista. Si evidenziano, più che altro, le difficoltà di Acosta, non in grado di entrare nei dieci. In tutto questo, c’è Pecco Bagnaia in pista. 10.05 Migliora Ai Ogura e si porta in decima posizione a 0.830. 10.04 Bagnaia è tornato ai box, avendo compreso quale moto usare rispetto alle due provate finora. Probabilmente, il riferimento alla prima. Per quanto riguarda Bezzecchi, attualmente settimo, c’è da trovare la quadra. 10.00 Acosta migliora la propria prestazione, portandosi in undicesima posizione a 0.923 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

