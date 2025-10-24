LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Acosta il migliore delle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi in Q1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 E’ tutto per la DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.42 Male Bagnaia e Bezzecchi che non sono riusciti a trovare la prestazione in sella alla Ducati e all’Aprilia. Vedremo se domani i due centauri nostrani sapranno reagire. 10.39 Pedro Acosta, dunque, ha svettato nelle pre-qualifiche del GP della Malesia in 1:57.559 a precedere di 0.019 Johann Zarco (Honda) e Jack Miller (Yamaha Pramac) a 0.281. Di Giannantonio e Morbidelli sono i piloti italiani ad aver avuto accesso alla Q2. 10.37 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Pedro Acosta 37 1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it
