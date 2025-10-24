LIVE Italia-Giappone Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | Girelli parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como. 17.55 Girelli parte titolare, la giocatrice della Juventus torna dal primo minuto con la maglia azzurra. 17.45 Ecco le formazioni ufficiali: Italia: Giuliani, D’Auria, Lenzini, Linari, Oliviero, Severino, Schatzer, Greggi, Bonansea, Corelli, Girelli. Giappone: Yamashita, Kumagai, Takahashi, Koga, Miyazawa, Seike, Tanaka, Hasegawa, Fujino, Matsukubo, Moriya. 17.44 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Giappone calcio femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, Amichevole calcio femminile in DIRETTA, sfida affascinante per le azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: Girelli parte titolare!

