LIVE Italia-Giappone 1-1 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | pareggio di Hasegawa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Possesso palla dell’Italia. 82? Ritmi ancora più lenti di prima, viste le molte sostituzioni. 80? Dentro precedentemente anche Monnecchi. 78? Dentro Dragoni e Severini, fuori Greggi e Tomaselli nell’Italia. 76? Pronti altri due cambi nell’Italia. 74? Intanto si scaldano le altre giocatrici dalla panchina. 72? Problema fisico per Polli che prova a restare in gioco. 70? Colpo di testa di Kumagai che finisce fuori. 68? Anche il Giappone non sembra accontentarsi del risultato. 66? Italia che ora deve ricominciare a costruire per arrivare alla vittoria. 64? Rete del Giappone con Hasegawa sorprende Giuliani con un pallonetto, Italia-Giappone 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
