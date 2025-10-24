CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 20.13 Partita giocata su ritmi molto bassi, finita in un pareggio giusto per via delle possibilità di entrambe le squadre di andare in rete. Prossimo test martedì contro il Brasile. 96? Finisce la partita, Italia-Giappone 1-1 calcio femminile. 94? Ultimo giro d’orologio della partita. 92? Giappone che spinge più dell’Italia. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Dentro Nischler nell’Italia 86? Ci sarà un debutti per l’Italia. 84? Possesso palla dell’Italia. 82? Ritmi ancora più lenti di prima, viste le molte sostituzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-1, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: al gol di Greggi risponde Hasegawa per il pareggio finale