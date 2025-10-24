LIVE Italia-Giappone 1-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | Greggi sblocca la partita!

Oasport.it | 24 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Ottimo inizio di secondo tempo per le azzurre. 50? Goooooooooooooooool, Greggi, destro a giro perfetto, Italia-Giappone 1-0. 48? Oliviero di prima con il piatto spedisce fuori da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 19.06 Italia che gioca bene ma non arriva al colpo da gol, stesso discorso per il Giappone ma in modo più sporadico. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Italia-Giappone 0-0. 45? Si aspetta solo il fischio di fine primo tempo. 43? Ci saranno tre minuti di recupero. 41? Conclusione fuori di poco di Fujino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: Greggi sblocca la partita!

