LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | si parte

24 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 Inni nazionali in corso. 18.09 Giappone che ricordiamo è avanti all’Italia nel ranking. 18.04 Soncin sfrutterà questa sfida per far ritornare le azzurre sul clima “mondiale”, prossimo test amichevole contro il Brasile. 17.59 La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como. 17.55 Girelli parte titolare, la giocatrice della Juventus torna dal primo minuto con la maglia azzurra. 17.45 Ecco le formazioni ufficiali: Italia: Giuliani, D’Auria, Lenzini, Linari, Oliviero, Severino, Schatzer, Greggi, Bonansea, Corelli, Girelli. Giappone: Yamashita, Kumagai, Takahashi, Koga, Miyazawa, Seike, Tanaka, Hasegawa, Fujino, Matsukubo, Moriya. 🔗 Leggi su Oasport.it

