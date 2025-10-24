LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | occasione per Corelli

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Corelli con il sinistro punta il secondo palo, il portiere del Giappone respinge. 5? Tanaka con la punta sinistra sfiora il secondo palo. 3? Girelli cross in mezzo dalla sinistra, pallone fuori. 1? Inizia la partita! 18.11 Inni nazionali in corso. 18.09 Giappone che ricordiamo è avanti all’Italia nel ranking. 18.04 Soncin sfrutterà questa sfida per far ritornare le azzurre sul clima “mondiale”, prossimo test amichevole contro il Brasile. 17.59 La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como. 17.55 Girelli parte titolare, la giocatrice della Juventus torna dal primo minuto con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia giappone 0 0 amichevole calcio femminile 2025 in diretta occasione per corelli

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 0-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: occasione per Corelli

Approfondisci con queste news

Mondiali. Giappone-Italia 15-20. Setterosa settimo - Cinquine per Cergol e capitan Cocchiere in una gara dai saliscendi in cui il Setterosa dopo il 5- federnuoto.it scrive

Italia batte Giappone 3-2 in un test pre-Mondiali - 2 il primo test match contro il Giappone, svoltosi alla LaLa Arena Tokyo Bay in preparazione ai mondiali di pallavolo maschile, al via in Thailandia il 12 settembre. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Giappone 0