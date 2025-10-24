LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | occasione per Corelli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Corelli con il sinistro punta il secondo palo, il portiere del Giappone respinge. 5? Tanaka con la punta sinistra sfiora il secondo palo. 3? Girelli cross in mezzo dalla sinistra, pallone fuori. 1? Inizia la partita! 18.11 Inni nazionali in corso. 18.09 Giappone che ricordiamo è avanti all’Italia nel ranking. 18.04 Soncin sfrutterà questa sfida per far ritornare le azzurre sul clima “mondiale”, prossimo test amichevole contro il Brasile. 17.59 La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como. 17.55 Girelli parte titolare, la giocatrice della Juventus torna dal primo minuto con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
