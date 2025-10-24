LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | miracolo di Giuliani!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Giappone alza il baricentro, proiezione offensiva massima. 33? Grande difesa di Lenzini su una azione giapponese. 31? Oliviero riceve un pallone troppo lunga da controllare. 29? Giappone ci prova di tecnica. 27? Partita che può sbloccarsi da un momento all’altro. 25? Miracolo di Giuliani su Fujino. 23? Giappone che prova a stringere la squadra. 21? Italia che spinge con convinzione sulle fasce. 19? Girelli con il destro sfiora il gol dopo la respinta del portiere. 17? Italia che prova per via centrali di trovare il varco per arrivare al tiro. 15? Giappone che ora comanda il gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Giappone 0-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: si parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it