LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Oliviero di prima con il piatto spedisce fuori da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 19.06 Italia che gioca bene ma non arriva al colpo da gol, stesso discorso per il Giappone ma in modo più sporadico. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Italia-Giappone 0-0. 45? Si aspetta solo il fischio di fine primo tempo. 43? Ci saranno tre minuti di recupero. 41? Conclusione fuori di poco di Fujino. 39? Problema fisico per il portiere del Giappone. 37? Italia molto lenta, il pallone fatica a viaggiare. 35? Giappone alza il baricentro, proiezione offensiva massima. 🔗 Leggi su Oasport.it

