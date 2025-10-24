LIVE Italia-Giappone 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06 Italia che gioca bene ma non arriva al colpo da gol, stesso discorso per il Giappone ma in modo più sporadico. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Italia-Giappone 0-0. 45? Si aspetta solo il fischio di fine primo tempo. 43? Ci saranno tre minuti di recupero. 41? Conclusione fuori di poco di Fujino. 39? Problema fisico per il portiere del Giappone. 37? Italia molto lenta, il pallone fatica a viaggiare. 35? Giappone alza il baricentro, proiezione offensiva massima. 33? Grande difesa di Lenzini su una azione giapponese. 31? Oliviero riceve un pallone troppo lunga da controllare. 🔗 Leggi su Oasport.it
