LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Whitehouse vince il corpo libero Ora il volteggio con Melnikova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.39 Piccola pausa prima della finale al volteggio femminile. 09.38 Giro di campo in coppia per i due britannici. La Gran Bretagna balza anche in testa al medagliere. 09.36 Il britannico Jake Jarman si è laureato Campione del mondo al corpo libero con il punteggio di 14.866. Il bronzo olimpico ha preceduto di un paio di decimi il connazionale Luke Whitehouse (14.666), migliorato sensibilmente rispetto alle qualificazioni. Il podio è completato dal filippino Carlos Yulo: il Campione Olimpico di Parigi 2024 si è dovuto accontentare del terzo posto (14.533). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Whitehouse vince il corpo libero. Ora il volteggio con Melnikova

