LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte con il libero maschile poi Melnikova e Nemour
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.00 Inizia la finale al corpo libero, parte Kameron Nelsonn. 08.58 In corso i minuti di riscaldamento al corpo libero. 08.55 Cinque minuti all’inizio delle finali di specialità. 08.52 Oggi non ci saranno italiani in gara. Bisognerà aspettare domani per Carlo Macchini (sbarra), Tommaso Brugnami (volteggio) e Giulia Perotti (corpo libero). 08.50 L’ordine di rotazione al volteggio: lo statunitense Kameron Nelson, il filippino Carlos Yulo, l’ungherese Krisztofer Meszaros, il britannico Luke Whitehouse, il giapponese Kazuki Minami, il thailandese Tikumporn Surintornta, il britannico Jake Jarman, il kazako Milad Karimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
