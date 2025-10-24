LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte al cavallo Melnikova ha vinto il volteggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59 Pirotecnica pennellata di Hoopes, esecuzione meravigliosa da parte dello statunitense: potrebbe scavalcare Manukyan. 10.57 Manukyan ottiene 14.433, ci si aspettava qualcosina in più. Ora tocca allo statunitense Hoopes. 10.55 Splendido esercizio di Manukyan, Campione del Mondo juniores nel 2023 e Campione d’Europa tra i grandi nel 2025. Prova potenzialmente da medaglia per l’armeno. 10.53 L’ordine di rotazione al cavallo con maniglie: l’armeno Hamlet Manukyan, lo statunitense Patrick Hoopes, il kazako Zeinolla Idrissov, il britannico Alexander Yolshin-Cash, il canadese Aidan Li, il cinese Yanming Hong, il kazako Nariman Kurbanov, l’armeno Mamikon Khachatryan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte al cavallo, Melnikova ha vinto il volteggio

