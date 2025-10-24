LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | si assegnano le prime medaglie di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle finali di specialità Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo gli all-around che hanno premiato il giapponese Daiki Hashimoto e la russa Angelina Melniova, si disputano le prime finali di specialità. Verranno messi in palio cinque titoli, ma purtroppo non saranno impegnati italiani: bisognerà aspettare sabato per Carlo Macchini (sbarra), Tommaso Brugnami (volteggio) e Giulia Perotti (corpo libero). Angelina Melnikova si presenterà con il miglior accredito del turno preliminare al volteggio e partirà con i favori del pronostico, ma la russa dovrà evitare grossi sbavature per non essere sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

