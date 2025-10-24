LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | sfida finale agli anelli Nemour dominatrice alle parallele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Donnell Whittenburg ottiene 14.700! Ha vinto. 12.46 Splendido prova di Whittenburg. Da medaglia. 12.45 Cuyle 13.933, è sesto. Ora la chiusura dello statunitense Donnell Whittenburg, tra i favoriti per le medaglie. 12.43 Grosso passone all’arrivo per Cuyle, fuori dai giochi. 12.42 Solo 13.366 per Hepworth, ora il poco quotato belga Cuyle. 12.41 Hepworth mette le mani a terra in uscita e dice addio alle speranze di podio. 12.40 Petrounias non va oltre a 14.300. Ora il britannico Hepworth. 12.38 Petrounias non è riuscito a essere pulito come nei giorni migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: sfida finale agli anelli, Nemour dominatrice alle parallele

